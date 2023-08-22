ضبط شخص أنشأ أكاديمية وهمية لتسفير الطلبة للدراسة بالخارج ببولاق الدكرور

نجحت مباحث الأموال العامة في على المتهم بالنصب على المواطنين، بإيهامهم بقدرته تسفير الطلبة للخارج على خلاف الحقيقة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يعلن خلالها عن إمكانية تسفير الطلبة لاستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة" بقصد الاستيلاء على أموالهم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخص القائم على إدارة تلك الصفحة (مقيم بالجيزة) وتبين قيامه بالإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة رغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول -خلافاً للحقيقة- وإستخدامها فى النصب والاحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج باستكمال دراستهم، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم، كما أمكن الاستدلال على أحد ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته ( هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" ) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط موظفة استعانت بشخصين لتخويف مديرة مدرسة بالإسكندرية



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بإحدى السيدات وإحداث إصابتها بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة.

رصدت المتابعات الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالإسكندرية بالاصطدام بإحدى السيدات وإحداث إصابتها وفراره من محل الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (19) الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية من (مديرة إحدى المدارس تابعة لإدارة المنتزة التعليمية) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بها وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة واتهمت (موظفة حسابات بذات المدرسة) بالتحريض على ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية") وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من المشكو فى حقها بقصد تخويف المبلغة مقابل تحصلهما على مبلغ مالى منها، وتم ضبط الاخيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في أطفيح



ألقت مباحث أطفيح القبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب على الآثار فى الحلف الشرقى بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من شخص لتضرره من جيرانه للتنقيب على الآثار، وعلى الفور أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال تم التقابل مع عامل 30 سنة لتضرره من 4 أشخاص من جيرانه لتنقيبهم على الآثار وتعريض المنزل للانهيار.

وتبين وجود حفر داخل المطبخ على مساحة 2 متر وبحوزتهم أدوات الحفر، ألقي القبض عليهم وبمواجهتهم أمام اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث اعترفوا بارتكابهم الواقعة لتنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس سيدتين بتهمة النصب على المواطنين بالأميرية

أمرت جهات التحقيق بالأميرية اليوم بحبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وعثر بحوزتهم على مشغولات ذهبية كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

القى رجال مباحث القاهرة القبض على سيدتان كونا تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بالأميرية.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة وتمكنت من ضبط (سيدتان "لإحداهما معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية) ، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والإستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية ، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من ( إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.