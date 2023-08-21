ضبط لصوص "أسياخ حديد" من كوبري ببورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على 4 لصوص سرقوا أجزاءً من أحد الكباري ببورسعيد.

رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام بعض الأشخاص بهدم جزء من أحد الكباري ببورسعيد وسرقة حديد التسليح والحواجز الحديدية.

وبالفحص تبين أن الكوبرى تم إغلاقه منذ 3 سنوات لإنشاء كوبرى آخر بديل.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية ببورسعيد عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

وفى سياق أخر تمكنت حملة تموينية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 3567 لتر سولار داخل محطة تموين سيارات قبل بيعه فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة التموينية على السلع المعروضة. وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين بدائرة مركز زفتي، ضمت طارق عبد الرحمن شعيب، والسيد أحمد الحوالة المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين.

وتم ضبط محطه تموين سيارات لقيام مسئول المحطة بتجميع مواد بترولية من السولار بكميه وقدرها 3567 لتر بغرض الاتجار بتلك الكمية فى السوق السوداء. وضبط 200 علبة سجائر بداخل أحد المحال لقيام مسئول المحل بحجبها وإمتناعه عن البيع لافتعال الأزمات وغلاء الأسعار.