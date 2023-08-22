صرحت جهات التحقيق بكفر شكر، بدفن جثمان مقاول أقدم على التخلص من حياته بإلقاء نفسه في مياه الرياح التوفيقي بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب مروره بضائقة مالية.

بسبب مروره بضائقة مالية.. التصريح بدفن جثمان مقاول ألقي بنفسه في الرياح التوفيقي بكفر شكر

وتم نقل الجثمان ونقله لمستشفى كفر شكر التخصصي، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص يدعى "ه. ا"، مقاول مقيم قرية المنشأة الكبرى دائرة مركز شرطة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، بإلقاء نفسه بمياه الرياح التوفيقي.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث والمسطحات المائية وتم انتشال الجثمان ونقله لمستشفى كفر شكر التخصصي، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.



وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه أقدم على التخلص من حياته لمروره بضائقة مالية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وفاة شاب في حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعي بشبين القناطر



كما شهد طريق شبين القناطر – قليوب بمحافظة القليوبية ،حدوث حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعى أسفر عن وفاة شاب بسبب السرعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام والتحفظ على الدراجة والجرار الزراعى، وقائدة وقد تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، اخطارا من الدكتور مقدم امير الكومى ،رئيس مباحث مركز شبين القناطر ، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وجرار زراعى امام قرية طحانوب بطريق شبين القناطر ووجود متوفى.



على الفور، تم انتقال قوة امنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين اصطدام الجرار بالدراجة النارية بسبب السرعة واسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة ويدعى " ك م ك " 23 سنه وتحفظت القوة الامنية الدراجة والجرار وقائده ونقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالحادث.