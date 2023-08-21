طليق البلوجر هبة السيد "أم زياد" يكشف عن علاقة ابنه بنجلته في تحقيقات النيابة

البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد ، اسم تردد الأيام السابقة ، وبالتحديد بعد جلسة محاكمة البلوجر هبة السيد الأولى ونجلها ، وذلك في اتهامهما باستغلال الأطفال والاتجار في البشر وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة إلى قيم المجتمع المصري.

ماذا قال طليق البلوجر هبة السيد" أم زياد " عن علاقة نجله بنجلته في تحقيقات النيابة

وجاء في القضية التي حملت رقم 7944 لسنة 2023 مركز الخصوص، والمتهمة فيها البلوجر هبة سيد وابنها وزوجها، حيث إن ابنها اتفق معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وفي تصريحات طليق المتهمة ـ، بعد ما زوجتي السابقة صورت الفيديو ونشرت على صفحتها قصة علاقة ابني محمد وأخته حبيبة أنا بقيت شاكك وعايز أطمن على بنتي فوديتها لدكتورة نسا وتوليد بعد موضوع الفيديو دا بحوالي 3 أيام وفحصنا غشاء البكارة والدكتورة قالت لي بنتك مازالت بنت .

وفي نص تحقيقات النيابة ، هل نجلك محمد قام بالاعتداء على شقيقته عدة مرات وفي أزمنة مختلفة؟

قال أنا مشفتش حاجة من الكلام ده وهو ما دام اعترف خلاص يستحق جزاؤه.

وأجلت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن؛ أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد المعروفة باسم أم زياد، بتهمة الإتجار بالبشر لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أكتوبر، للاطلاع والاستعداد للمرافعة كطلب دفاع المتهمة الأولى ولندب المحامي صاحب الدور عن المتهم الثاني، وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب ومثوله أمام المحكمة مع باقي المتهمين.