مصرع طالبة في حادث قطار بالبحيرة

شهدت البحيرة حادثا مأساويا حيث لقيت طالبة بدمنهور مصرعها صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد ، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل الجثة إلي المشرحة ، وتولت النيابة التحقيق

تلقي مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وانتقلت الأجهزة الامنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة الاولية أنة أثناء عبور الطالبة رهف م.غ.14سنة ، _طالبة بالشهادة الاعدادية ، مزلقان السكة الحديد بقرية دسونس ام دينار بدمنهور ، عقب انتهاء درس المجموعة ، تصادف مرور أحد القطارات ، والذي صدمها ولقيت مصرعها علي الفور .

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي دمنهور التعليمي ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق