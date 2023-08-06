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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع طالبة في حادث قطار بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

شهدت البحيرة حادثا مأساويا حيث لقيت طالبة بدمنهور مصرعها صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد ، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل الجثة إلي المشرحة ، وتولت النيابة التحقيق

تلقي مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وانتقلت الأجهزة الامنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة الاولية  أنة أثناء عبور الطالبة رهف م.غ.14سنة ، _طالبة بالشهادة الاعدادية ، مزلقان السكة الحديد بقرية دسونس ام دينار بدمنهور ، عقب انتهاء درس المجموعة ، تصادف مرور أحد القطارات ، والذي صدمها ولقيت مصرعها علي الفور .

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي دمنهور التعليمي ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق

 