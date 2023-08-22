مقتل شخص وإصابة اخر بمشاجرة بقرية كشتمنه غرب اسوان

وقعت مشاجرة بين عائلتين داخل قرية كشتمنه غرب مركز نصر النوبةمحافظة اسوان، ادت الي مقتل شخص وإصابة اخر، أثناء مشاجرة تمت أثناء مناسبه،،بقرية كشتمنه غرب.

تلقي أجهزة الامن إخطار يفيد بوقوع مشاجرة بقرية كشتمنه غرب مركز نصر النوبه، ادت الي مقتل شخص من القريه من اهالي سلوى وإصابة اخر وتم تحويل الآخر لمستشفي أسوان علي الفور .

والجدير بالذكر أنه قد تمت وقوع مشاجرة من قبل بينهم وليست بالمرة الاول وسيطر عليها امن مركز نصر النوبه ولكنها تجددت مرة اخري، مما أدى الي وقوع احداهم قتيل.

كثفت قوات الأمن من تواجدها، ودفعت بعناصر الأمن، في محاولة للسيطرة على أطراف المشاجرة، ولمنع سقوط ضحايا آخرين.