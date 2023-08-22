فرج عامر يكشف موقفه من بيع دوكو دودو  إلى الدوري البلجيكي

أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تلقي دوكو دودو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عرضا من الدوري البلجيكي.

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قال فرج عامر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لدينا مجموعة هائلة من اللاعبين المميزين المحليين والأجانب، ومتفائل بالموسم الجديد"

وأضاف: "رفضنا رحيل دوكو دودو إلى الدوري الأوكراني، مقابل 750 ألف يورو بناء على طلب والدته، وتلقينا عرضا جديدا من ليون الفرنسي ومن الدوري البلجيكي لبيع اللاعب"

واختتم: "لا نمانع بيع دوكو دودو، وفريقنا مكتمل في الوقت الحالي"