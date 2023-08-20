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الأحد 20 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سموحة يوافق على رحيل لاعبه إلى ليون الفرنسي

البنيني دوكو دودو
البنيني دوكو دودو لاعب سموحة

 أصبح اللاعب البنيني دوكو دودو، لاعب سموحة، من الرحيل عن صفوف الفريق السكندري إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

 أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، في تصريحات إذاعية أن نادي ليون قدم عرضًا لضم دودو مقابل 600 ألف يورو، ووافق النادي عليه.

 وتابع، لكن هناك نقطة خلاف في الأمر وحيدة لكن ستحسم خلال الساعات المقبلة، وهي موعد سداد قيمة الصفقة.
وواصل، نريد الحصول على المقابل المادي بعد تسليم البطاقة الدولية، فيما يرغب مسوؤلو نادي ليون تأجيل الأمر لما بعد استلام بطاقة اللاعب بـ 10 أيام.

 وأضاف أن نادي سموحة رفض عرضًا من الدوري الأوكراني لبيع دودو مقابل 750 ألف يورو بسبب الحرب هناك.
دوكو دودو يبلغ من العمر 19 عامًا، وانتقل إلى صفوف نادي سموحة في صيف 2022، ولعب مع منتخب بلاده بنين في كأس أمم أفريقيا للشباب.
 

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