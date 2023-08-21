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بالمجموع| الحدود الدنيا لكليات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

يحميك من حصوات الكلى.. طريقة تحضير مشروب الحلبة

مشروب الحلبة
مشروب الحلبة

تساعد الحلبة في علاج مشكلات الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة والتهاب الأمعاء وعسر الهضم والإمساك، كما أنها تحميك من أمراض الكلى فتقلل من تكوين الحصى بالإضافة لامتلاكها خصائص مضادة للأكسدة، لذا نقدم لك طريقة عمل مشروب الحلبة الصحية لجسمك.

 

طريقة عمل مشروب الحلبة

المقادير

- الحلبة : 4 ملاعق كبيرة

- الماء : كوب

- العسل الاسود : 2 ملعقة كبيرة (طبيعي)

 

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طريقة التحضير

في قدر على النار ضعي الماء حتى الغليان.

أضيفي الحلبة إلى الماء، واتركي المزيج حتى ينقع لمدة ربع ساعة، ثم اخلطي جيداً وضعي المزيج في كوب التقديم.

أضيفي العسل وحركي جيداً وقدميه.

 

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