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رئيس التحرير
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أخبار وتقارير

التنمية الصناعية: مصر انتهت من مشروعات قومية تؤهلها لتكون دولة صناعية كبرى

التنمية الصناعية
التنمية الصناعية

أكد محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة لـ التنمية الصناعية، أن كافة معدلات النمو في كل دول العالم انخفضت عما كان متوقع، وهذا يدل على أن مصر تعيش كجزء من المنظومة العالمية وعانت كثيرًا من الأزمة، مؤكدًا أن الصناعة دائمًا تعمل لوقت طويل، مشددًا على أن الدولة المصرية منذ فترة طويلة تركز على تطوير الصناعة.

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وأضاف "عبدالكريم"، خلال حواره ببرنامج "KWN Trending"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،أن الدولة المصرية انتهت من عدد من المشروعات القومية الكبرى والتي تأهل مصر أن تكون دولة صناعية كبرى وتتحرك، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة ركزت الدولة المصرية على دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو شئ مهم جدًا يجب التركيز عليه، حيث إن دور القطاع الخاص في الدول الصناعية هو أساس والدولة دور داعم.

 

 

وأوضح رئيس التنمية الصناعية، أن هناك عدد من الأزمات التي يمر بها العالم أجمع وليس في الإقليم أو دولة بمفردها، حيث إنها أزمة طاقة وتغير مناخي والحرب الروسية الأوكرانية، وهي أزمة عالمية طاحنة.

 

 

وأشار رئيس التنمية الصناعية، إلى أن الدولة بدأت في تحفيز القطاع الخاص للعمل، وذلك من أجل جذب الاستثمار  الأجنبي، والذي يأتي حال وجود دافع من قبل الاستثمار المحلي، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات جيدة بتوطين شركات عالمية لصناعات في مصر رغم تصدير بعض الأزمة. 
 

 

 

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