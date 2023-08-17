فيوتشر يعلن أولى صفقاته الصيفية

أعلن نادي فيوتشر عن أولى صفقاته الصيفية في الميركاتو الحالي، بالتعاقد مع خالد رضا مدافع نادي إنبي، لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وشهدت جلسة توقيع العقود حضور وليد دعبس رئيس فيوتشر وأيمن الشريعي رئيس إنبي.

وكان خالد رضا لاعبا في نادي وادي دجلة قبل انتقاله إلى إنبي في صيف 2021.

ويسعد نادي فيوتشر للمنافسة في الموسم المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى جانب نادي الزمالك.

ورحل عن صفوف فيوتشر الثلاثي محمود مرعي ومهند لاشين ومحمد رضا بوبو إلى صفوف بيراميدز خلال الانتقالات الحالية.

وتولى المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو رئاسة الجهاز الفني في نادي فيوتشر خلفا لـ علي ماهر الذي انتقل إلى المصري البورسعيدي.

ريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر

تأهل نادي فيوتشر للمرة الثانية على التوالي لبطولة كأس الكونفدرالية وسيكون المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو على رأس القيادة الفنية للفريق في المرحلة المقبلة، ونسلط الضوء من خلال التقرير التالي على أبرز المعلومات والتفاصيل حول ريكاردو فورموسينيو.

بدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو مسيرته في الملاعب مع الأندية كلاعب في موسم 74/75 وأعلن اعتزاله في موسم 92/91، ولعب لأندية فيتوريا سيتوبال وفارزيم وأمورا وفارينس وأولهانينسي.