إيران تكشف كواليس لقاء أمير عبد اللهيان مع محمد بن سلمان

تطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إلى ما دار في لقاء وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الاثنين.

ورد ناصر كنعاني على سؤال بخصوص ما دار في لقاء الوزير أمير عبد اللهيان والأمير محمد بن سلمان، وعما إذا كانت السعودية قد أعربت عن امتعاضها من تواجد القوات الأمريكية في الخليج، حيث أشار إلى أن "المحادثات كانت مسهبة وأيضا متنوعة، وفي نفس الوقت كانت إيجابية وبناءة، وأن هذا الحوار يمضي قدما ويمكنه أن يفتح آفاقا جديدة أمام العلاقات الثنائية بين ايران والسعودية".

تواجد القوات الأجنبية في الخليج

وأضاف: "فيما يخص تواجد القوات الأجنبية في الخليج، فإن موقفنا واضح، فنحن نعتقد بأن هذا التواجد يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة..إن دول المنطقة قادرة على تحكيم السلام والاستقرار في إطار التعاون المشترك، وهي بغنى عن تواجد القوات الأجنبية..نحن قد طرحنا وجهات نظرنا على الطرف المقابل، وهذا من صلاحيات الدول الأخرى إذا كانت ترغب في طرح آرائها بشكل علني في وسائل الاعلام".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، "ناصر كنعاني"، أن محادثات وزير خارجية البلاد حسين أمير عبد اللهيان في السعودية كانت حافلة بالقضايا التي تم الحوار وتبادل الآراء حولها.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أوضح ناصر كنعاني قائلًا: "إن هذه الزيارة الهامة جاءت تلبية لدعوة رسمية وجهها وزير الخارجية السعودي (الأمير فيصب بن فرحان) وقضايا كثيرة كانت مدرجة على جدول أعمالها، فبعد 7 سنوات من القطيعة هناك العديد من القضايا الموجودة للحوار في لقاءات كبار مسؤولي البلدين، وهذه الزيارة كانت حافلة بالقضايا التي تتطلب الحوار وتبادل وجهات النظر وتم التطرق خلالها للقضايا السياسية الثنائية وكذلك الإقليمية".