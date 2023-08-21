الأسهم الصينية تواصل خسائرها بعد قرار "المركزي" الأخير بخفض الفائدة

واصلت أسواق الأسهم الصينية خسائرها بعد خفض "بنك الشعب الصيني" نسب الفائدة المرجعية من جديد لدعم الاقتصاد، انخفض مؤشر "Hang Seng China Enterprises"، الذي يتتبع الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ، بنسبة 1.9% إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر.

الأسهم الصينية

وانخفض مؤشر "Hang Seng"، فى أسواق الأسهم الصينية الذي دخل في سوق هابط يوم الجمعة، لليوم السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2021.

وخفّض بنك الشعب الصيني - "المركزي" الصيني -، اليوم الاثنين، نسبة الفائدة المرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي، سعياً لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.

وتم تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام، الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر، من 3.55% إلى 3.45%.

وكانت الصين قد خفضت هذه الفائدة في يونيو، وفي المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء الرهن العقاري التي بقيت بمستوى 4.2%.

وتعتبر هاتان النسبتان المرجعيتان للأسواق عند أدنى مستوياتهما التاريخية. وانخفض مؤشر "CSI 300" بنسبة 7.1% هذا الشهر، وهو أداء أقل من معظم المؤشرات العالمية.

وسجل المؤشر تدفقات نقدية خارجية للجلسة الـ11 على التوالي في جلسة اليوم الاثنين، حيث وصلت عمليات البيع على المؤشر لأعلى مستوياتها منذ يونيو.

وفي الوقت نفسه، خفض "غولدمان ساكس" المستوى المستهدف لمؤشر "MSCI China" للمرة الثانية خلال 3 أشهر، وسط سيطرة التشاؤم على السوق. واستبعد الاقتصاديون أي تحفيز واسع النطاق من قبل بكين في الوقت الحالي.

الأسهم اليابانية : "نيكاي" الياباني يرتفع وينهي سلسلة خسائر استمرت 3 أيام

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع فى أسواق الأسهم اليابانية ، اليوم الاثنين، في ظل تعامل المستثمرين بحذر بعد الخسائر الفادحة الأسبوع الماضي وتخطيهم لخيبة الأمل الناجمة عن الخفض الضئيل لأسعار الفائدة في الصين.

وأنهى نيكاي التعاملات فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعا بنسبة 0.37% عند 31565.64 نقطة اليوم الاثنين، منهياً سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

وتراجع المؤشر فى أسواق الأسهم اليابانية 3.15% الأسبوع الماضي وسجل أسوأ أداء أسبوعي له هذا العام. ومع ذلك، فقد ارتفع المؤشر بنحو 21% هذا العام ليصبح الأفضل أداء في آسيا.

وانخفض المؤشر فى أسواق الأسهم اليابانية لفترة وجيزة اليوم الاثنين، بعدما خفض البنك المركزي الصيني سعر الإقراض لأجل عام بعشر نقاط أساس وترك سعر الفائدة لأجل خمس سنوات دون تغيير في مفاجأة للمحللين الذين توقعوا خفضا بمقدار 15 نقطة أساس لكليهما.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.17% ليصل الى مستوى نحو 2241.10 نقطة.

وقاد سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية فى أسواق الأسهم اليابانية الأسهم الرابحة وارتفع بنسبة 4% مما جعل قطاع المرافق ثاني أفضل القطاعات أداء على المؤشر نيكاي.