ابن شقيق عبد الحليم حافظ يوبخ شريف خير الله بجرأة بعد تصريحاته الصادمة عن العندليب (شاهد)

أعرب محمد شبانة إبن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، عن استيائه الشديد من تصريحات الفنان شريف خير الله عن عمه، التي كشف عنها مؤخرًا خلال لقاء تليفزيوني، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج (تفاصيل).

ابن شقيق عبد الحليم حافظ يرد على تشبيه شريف خير الله للعندليب بمحمد رمضان

اعترض شبانة على تشبيه شريف خير الله للعندليب بالفنان محمد رمضان حينما صرح بأنه لو كان لا يزال على قيد الحياة، كان ارتدى ملابس مشابهة لملابس نمبر وان، وقال: "بيتكلم عن العندليب كأنه يعرفه أو هيعرف يعمل إيه في المستقبل الكلام ده مش مظبوط، عبد الحليم ليه ذوقه ومنهجة في الحياة وليه ثقافته وشخصيته الفريدة".

عبد الحليم حافظ

محمد شبانة عن تصريحات شريف خير الله على عبد الحليم حافظ: محمد رمضان ميقدرش يقول كده

وتابع ابن شقيق العندليب: "لا يجوز مقارنة عبد الحليم حافظ بشخص آخر، ومحمد رمضان فنان موهوب وأهديته "كرفته" خاصة بالعندليب وقت تصويره لمسلسل حبيشة، وقبل أن يكون نجما، لافتًا أن رمضان لا يجرؤ يُصرح بمثل هذا الكلام، ولكن قد يكون شريف خانه التعبير، متابعًا: "كل شخص بيلبس اللي بيليق عليه ومهما تطور هيكون عبد الحليم مش حد تاني".

واختتم شبانة تصريحه قائلًا: "عبد الحليم كان أول واحد بيغني من خلال المايك الطويل وأول شخص يلبس البلوفر والبنطلون الجينز وتطور بشخصيته الحقيقة، يعني لما محمد رشدي عمل الأغاني الشعبية، عبد الحليم عمل أغاني شعبية رغم أنه مكانش أستاذ محمد رشدي".

شريف خير الله

شريف خير الله: لو عبد الحليم عايش لحد النهارده ممكن يلبس زي محمد رمضان

وكان شريف خير الله أثار موجة جدل واسعة خلال الساعات الأخيرة بمجموعة تصريحات كشف عنها خلال لقائه التليفزيوني مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل"، وكانت أبرزها تشبيهه للعندليب عبد الحليم حافظ بالفنان محمد رمضان.

وقال شريف خير الله: "محمد رمضان ربنا صارف له قبول كبير بغض النظر عن الناس بتقول وبتعيد عنه، أنا كان ليا عتاب على محمد رمضان على بعض الحاجات اللي بيعملها لكن ده ملوش دعوه بشخصيته كفنان."

محمد رمضان

وأوضح خير الله أنه على الرغم من انتقاده لرمضان في موقف معين إلى أنه كان دائمًا يتساءل عن سر معاداة الكثيرين له، مضيفًا: "لو عبد الحليم عايش لحد النهارده ممكن يعمل إيقاع من خلال محمد رمضان أو يلبس زي لبسه، ده عصره وكان بيتحرر من المايك ويغني في وسط فرقته".