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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدحت شلبي معلقًا على الدوري السعودي في قنوات SSC

مدحت شلبي
مدحت شلبي

 أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودي، عن التعاقد مع المعلق مدحت شلبي للانضمام إلى كتيبة المعلقين في قنوات SSC التابعة لشركة الرياضة السعودية والحاصلة على حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين.

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 وقال آل الشيخ في منشور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "قرار التعاقد مع الكابتن مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي قرار جميل وفرحني".

 وأضاف: "سعيد بقبول مدحت شلبي طلبي نتيجة مكالمتنا الهاتفية منذ أسبوعين، دوري عالمي يستحق معلقين مميزين".

 حفل استقبال عالمي لنيمار.. وتقديم الثنائي بونو ومالكوم:

 نظم نادي الهلال السعودي حفلًا كبيرًا ومميزًا لتقديم لاعبه البرازيلي الجديد نيمار دي سيلفا، مساء السبت قبل مباراته في المرحلة الثانية من الدوري أمام الفيحاء، والتي ستقام على ملعب الملك فهد بالرياض وسط حضور 60 ألف مشجع.

 شهد الحفل استخدام الألعاب النارية والطائرات المسيرة، مثلما حدث في حفل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر واللاعب الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي.

 بالإضافة لتقديم البرازيلي مالكوم وحارس المرمى المغربي ياسين بونو بعدما انضم الثنائي للهلال.

 وكان نيمار وصل الرياض مساء يوم الجمعة وكان يرتدي وشاحًا أزرق اللون يحمل ألوان قميص الهلال، وتم استقبال النجم البرازيلي بحفاوة في مطار الطيران الخاص.