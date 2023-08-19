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السبت 19 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد مدحت شلبي.. تركي آل الشيخ يطالب “SSC” بالتعاقد مع تامر بدوي

تامر بدوي
تامر بدوي

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كاتبًا: “اتمنى من قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي التعاقد مع الاخ تامر بدوي للاستفادة منه في تحليل المباريات ليكون لدى القناة نخبة من كل المبدعين في الوطن العربي”.

تركي آل الشيخ: أتمنى التعاقد مع تامر بدوي للاستفاده منه في تحليل المباريات

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تركي آل الشيخ| الحالة الصحية لرئيس هيئة الترفيه تثير الجدل والمستشار يرد

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تفاصيل عرض فيلم تشيللو لـ تركي آل الشيخ

وفي وقت سابق، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن انضمام مدحت شلبي إلى مجموعة قنوات “ssc”، للتعليق على مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

انضمام مدحت شلبي إلى مجموعة قنوات “ssc”

 

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "فيسبوك"، :"قرار التعاقد مع الكابتن مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي قرار جميل وأفرحني"

 

وأضاف تركي آل الشيخ: سعيد بقبوله طلبي نتيجة مكالمتنا الهاتفية منذ أسبوعين.. دوري عالمي يستحق معلقين مميزين

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