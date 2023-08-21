ضبط شخصين بكمية من المواد المخدرة خلال حملة أمنية بأسيوط

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط برئاسة المقدمأاحمد تاج رئيس المباحث وبالتنسيق مع ادارة البحث الجنائى والأمن العام خلال حملة أمنية فى ضبط شخصين بكمية من المخدرات بمركز ومدينة أبوتيج.



كان مدير أمن أسيوط تلقى إخطار من مدير المباحث الجنائية ومدير إدارة البحث الجنائي بضبط شخصين معهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، وضبط المتهم الأول ويدعى "ك. ا. ع" 65 عاما ومعه "9 لفافات أفيون، وطبنجة، وقطعتين فرد محلى الصنع وعدد من الطلقات ومبلغ مالى وتليفون محمول".



والمتهم الثانى ويدعى "م. ص. ش" 30 عاما مقيم بمركز أبوتيج ومعه 4 قطع فرش حشيش ومبلغ مالى وتليفون محمول.

حرر محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.