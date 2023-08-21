تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة النصر السعودي وشباب أهلى دبي

أعلن شباب أهلى دبي الإماراتي مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل الاجتماع الفني الخاص لمباراة النصر السعودي وشباب الأهلى في مرحلة التصفيات بدوري أبطال آسيا .

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كشف حساب الأهلى دبي الإماراتي مساء يوم الاثنين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تفاصيل الاجتماع الفتي للمباراة في تغريدة جاءت كالتالي،عقد نهار اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، الاجتماع الفني الخاص بمباراة شباب الأهلي والنصر السعودي، في الملحق الفاصل لدوري أبطال آسيا، والمقررة غداً الثلاثاء 22 أغسطس في تمام الساعة 09:20 بتوقيت الإمارات، على ملعب الأول بارك في الرياض.

أضاف :"حضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومراقب المباراة وممثلي الفريقين، واستعرض الاجتماع كل الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، وأجاب على الاسئلة والاستفسارات الواردة من ممثلي الفريقين.".

أتم البيان :" وتقرر أن يرتدي شباب الأهلي الزي الأحمر الكامل، فيما يلعب النصر باللونين الأصفر والأزرق، وتم خلال الاجتماع تخصيص البوابة رقم 8 لدخول جمهور شباب الأهلي".

موعد مباراة النصر السعودي و شباب الأهلى دبي

من المقرر ان تنطلق مباراة النصر السعودي وشباب الأهلى دبي مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة 8.20 مساء بتوقيت القاهرة ، 8.20 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ،9.20 مساء بتوقيت الإمارات