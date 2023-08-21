رونالدو وماني يقودان النصر أمام شباب أهلي دبي

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي جاهزية كريستيانو رونالدو وساديو ماني لخوض مباراة شباب أهلي دبي.

يستقبل ملعب الأول بارك، مباراة النصر السعودي وشباب أهلي دبي الإماراتي، مساء الغد في الملحق الأسيوي ببطولة دوري أبطال أسيا.

وقال كاسترو خلال المؤتمر الصحفي الخاض بالمباراة:" رونالدو جاهز و كذلك ساديو ماني وسترون الجميع في مباراة الغد، لقدت تعودت على الضغوط مع كرة القدم والخوف هو عدو الانسان، ومن حق الجميع أن ينتقد اختياراتي للاعبين ولكن أنا في النهاية صاحب القرار".

ووجه كاسترو رسالة لجماهير النصر حيث طالبهم بالصبر على النتائج، مؤكدًا أنه مستاء من تراجع النتائج وعدم صبر أنصار العالمي على الفريق، مشيرًا إلى أنه يعمل من أجل المستقبل.

وأتم " شباب الأهلي فريق جيد ويمتلك عدد من اللاعبين المميزين أبرزهم صاحب القميص رقم 9 ويجب أن تكون في أفضل حالة فنية أمامه".

ويخوض النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو لقاء شباب أهلي دبي باحثا عن الفوز لتصحيح المسار بعد البداية المتعثرة في الدوري السعودي للمحترفين بعدما خسر النصر أول مباراتين في الدوري السعودي، أمام الاتفاق بهدفين لهدف، والتعاون بثنائة نظيفة، وفشل النصر في فك عقدة النحس التي تلازمه مع بداية كل موسم منذ أربع سنوات، حتي بعد تعاقده مع أفضل لاعبي العالم، ليفشل النصر في تذوق طعم الانتصار في الدوري السعودي مع بداية موسم 2023-2024، بعد مرور جولتين حتى الآن.