استدعاء 3 محترفين لمعسكر المنتخب الأوليمبي

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالي للمنتخب استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر سبتمبر المقبل ضمن الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وفى تصريحات صحفية أكد محمود حرب مدير المنتخب أستدعى ثلاثة لاعبين للفراعنة الأولمبي هم : عمر فايد وبلال مظهر ومصطفى اشرف.

وضمن منتخب مصر مقعدًا في أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على منتخب غينيا بهدف دون رد في الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا التى اقيمت في المغرب.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، بعد فوزه على غينيا بهدف في نصف النهائي، بينما حسم منتخب المغرب تأهله إلى النهائي عقب الفوز على مالي بضربات الترجيح.