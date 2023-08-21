حقيقة تعرض المنطقة العربية للأعاصير

كشف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، حقيقة تعرض المنطقة الغربية من الوطن العربي للأعاصير، مؤكدا أن المناخ يرتبط بجغرافية المنطقة ويختلف الأمر من المنطقة الساحلية للصحراوية أو منطقة على قرب من بحار كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

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ولفت في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الأعاصير تتكون فوق البحار الكبيرة كما في المحيط الأطلسي أو الهادي أو الهندي، مشيرا إلى أن المنطقة الغربية من الوطن العربي بعيدة كل البعد عن تأثير الأعاصير، بينما إذا اتجهنا للمنطقة الشرقية نجد أن عمان والخليج العربي أحيانا يحدث بهما تكون للأعاصير وفي المحيط الهادي تتحرك بقوة جهة الشرق فيؤثر على دولة عمان ومنطقة الخليج العربي.

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية من الوطن العربي هي المنطقة الوحيدة التي من الممكن أن تتأثر بهذه الأعاصير وتُدمر أحيانا بعض المدن مما يؤثر سلبا على البنية التحتية والبيئة بشكل عام، موضحا أن شمال المنطقة العربية بها منخفضات جوية لا تسمى بالأعاصير وتأتي في موسم الخريف والشتاء ويكون تأثيرها قوي وواضح.