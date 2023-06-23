أعاصير مدمرة تجتاح أمريكا (شاهد)

شهدت ولايات أمريكية عدة أعاصير مدمرة، نتيجة هطول أمطار قوية ورياح قوية كانت في ولايتي كولورادو وتكساس.

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وثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوضح حجم الأضرار التي لحقت بولايتي كولورادو وتكساس الأمريكية بسبب الأعاصير.

أظهر الفيديو تحطم عدد من السيارات وأعمدة الإنارة في شوارع كولورادو وتكساس.

وتبيَّن أيضًا امتلاء شوارع الولايتين بالمياه واهتزاز الأشجار بشكل مخيف.

ضحايا أعاصير أمريكا:

في سياق آخر، لقي 4 أشخاص حتفهم، وأُصيب عدد آخر بجراح، وانهار 12 مبنى على الأقل، بعد أن ضرب إعصار بلدة ماتادور شمال تكساس، الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وصفت خدمة لوبوك للإنقاذ من الحرائق الإعصار بأنه «غير مسبوق»، إذْ دفع برياح عاتية عصفت بالتجمع السكاني الصغير الذي يقطنه نحو 600 شخص.

قالت سلطات إنفاذ القانون في إفادة صحفية، اليوم الخميس: “إن 10 أشخاص على الأقل نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة، وتوفي شخص منهم”.

ضربت سلسلة من الأعاصير شمال غربى مدينة تكساس الأمريكي، اليوم الخميس، مما أدى إلى هبوب رياح شديدة وبَرَودة شديدة فى المنطقة ومصرع أربعة على الأقل وإصابة 9 آخرين فى المدينة.

قال مات زيبل من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية: “إن إعصارًا عملاقًا بالقرب من أماريلو، تكساس، تسبب فى مقتل أربعة أشخاص، وإصابة تسعة آخرين وإلحاق أضرار جسيمة”.

وأضاف زيبيل، أن العاصفة استمرت فى إنتاج رياح بسرعة 109 أميال فى الساعة بالإضافة إلى 4 بوصات أو أكبر.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية فى أماريلو سلسلة من التحذيرات من حدوث عواصف رعدية وأعاصير شديدة فى المنطقة، مساء أمس الأربعاء، محذرة من أن العواصف قد تسبب بردًا كبيرًا ورياحًا شديدة.

في بحث حديث لها، تتوقع شركة ميونخ ري العالمية لإعادة التأمين، بناءً على تحليل للظروف المناخية وعلى توقعات من معاهد بحثية رائدة، وجود هامش معين من عدم اليقين المناخي يؤدي إلى حوالي 12 عاصفة استوائية مؤكدة (مسماة) في شمال المحيط الأطلسي بموسم 2023، ويمكن أن يتطور حوالي 6 منها إلى أعاصير، و2 إلى أعاصير كبرى بسرعة رياح تزيد عن 110 أميال في الساعة (177 كم/ساعة)، ويتطابق ذلك التقدير إلى حد ما مع توقعات معاهد التنبؤ الرائدة، كما يتوافق مع المتوسط ​​السنوي طويل الأجل من 1950 إلى 2022، والذي أسفر عن 12.2 عاصفة مؤكدة (مسماة)، منها 6.4 أعاصير و2.6 أعاصير شديدة.