نقبهم طلع على شونة.. التصحيح واحد وطلاب التظلمات من الثانوية صفر (فيديو)

قال محمود عبدالرحمن، الصحفي المتخصص في شئون التعليم، إن الإعلان عن موعد نتيجة التظلمات الثانوية العامة 2023، غير محدد حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن درجات تظلمات الثانوية العامة 2023، شبه منعدمة، حيث أغلبية الطلاب الذين تقدموا بالتظلمات لم يحصلوا على أي درجات.

ولفت إلى أن سبب عدم حصول الطلاب على أي درجات من نتيجة التظلمات، هو تصحيح ورقة إجابة الطالب 3 مرات، لذا كل طالب حصل على درجته من أول مرة وفقًا لما تم إعلانه على المواقع الإلكترونية.

وأوضح محمود عبدالرحمن، أن الطالبين اللذين حصلا على 0%، وبعد ذلك حصل كل منهما على 80%، يعود أنهما حرر ضدهما محضر شغب أثناء الامتحانات، موضحًا أنهما قاما برفع مذكرة للشئون القانونية بالوزارة لرفع الحجب عن نتيجتهما، وما أثار أنهما حصلا على 80% نتيجة التظلم على النتيجة غير صحيح.