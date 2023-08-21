موعد إعلان قائمة منتخب مصر استعدادا لمباراتي أثيوبيا وتونس

كشف محمد غرابة مدير المنتخب الوطني المصرى، عن أخر استعدادات الفراعنة في المعسكر التوقف الدولي القادم بجانب طلب روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة من الأندية قبل المعسكر خلال مباراتين إثيوبيا وتونس القادمة .

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أكد محمد غرابة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مساء يوم الاثنين مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هناك اجتماعات الان بين فيتوريا وبين جميع الأندية بسبب وجود اللاعبين فى معسكرات بعد انتهاء الدوري.



أكمل محمد غرابة :"طلبنا من الأندية مواعيد المباريات الودية من أجل رؤية اللاعبين خلال فترة التوقف حتى يعلم حالة جميع اللاعبين، والقائمة النهائية يوم 28 أو 29 أغسطس.



وأتم محمد غرابة :" فيتوريا دائمًا يتناقش معي عن كل الأمور والرجل سعيد للغاية مع منتخب مصر ونستعد بقوة للمرحلة القادمة سواء كأس الأمم الإفريقية او تصفيات كأس العالم.



من المقرر ان يخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.