تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والادارة العامة لرعاية الشباب، شاركت جامعة الوادي الجديد في برنامج تدريبي بعنوان "الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعافى بالجامعات المصرية". وأعرب الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن أهمية البرنامج التدريبي في إعداد جيل واعٍ من الشباب وتوجيههم نحو طرق مكافحة الادمان بكل فاعلية.

تأتي هذه المشاركة في إطار توجيهات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بضرورة توعية الشباب بمخاطر الادمان وكيفية التعامل معه. يتضمن البرنامج عقد ورش عمل ذاتية تتناول محاور الخطة الاستراتيجية وتطبيقها داخل الجامعات المصرية. كما يشتمل البرنامج على ندوة عن الأمن القومي المصري ومكافحة الشائعات وجهود الدولة المصرية في المحافظة على استقرارها وسلامة مواطنيها.

وفي هامش الملتقى، تم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية لطلاب المعسكر. وقد أرسل وفد جامعة الوادي الجديد برقية شكر إلى إدارة الجامعة على مشاركتهم الفعالة في هذا اللقاء، مع تمنياتهم للجامعة بالتقدم والرقي.

جامعة الوادى الجديد تشارك فى البرنامج التدريبى "الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة الادمان"

جامعة الوادى الجديد تشارك فى البرنامج التدريبى "الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة الادمان"