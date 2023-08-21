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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر للكاراتيه يحصد 15 ميدالية متنوعة بالبطولة الأفريقية بالمغرب

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتم منتخب مصر للكاراتيه منافسات البطولة الأفريقية للكبار، التي أقيمت في دولة المغرب خلال الفترة من 13 وحتى 20 أغسطس الماضي، بحصوله على 15 ميدالية متنوعة في اليوم الأخير.

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الكاراتيه التقليدي يواصل استعداداته لاستضافة البطولة الافريقية ومصر الدولية والماستر كورس

حيث احتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 37 ميدالية متنوعة بواقع 14 ميدالية ذهبية، و 15 ميدالية فضية، و 8 ميداليات برونزية.

 

وقد حقق منتخب مصر 7 ميداليات ذهبية في اليوم الأخير، وهم: ”كريم غالي في كاتا فردي، يوسف عماد في وزن -84 ك، عبد الله ممدوح في وزن -75 ك، ريم سلامة في وزن -50 ك، أحلام حمدي في وزن -55 ك، دهب علي في وزن -61 ك، وفريق الجماعي كوميتيه رجال”.

 

كما حقق منتخب مصر 7 ميداليات فضية وهم: ”فريق كاتا جماعي رجال، فريق كاتا جماعى سيدات، آية هشام في كاتا فردي، عمر علاء في كوميتيه وزن -60 ك، علي الصاوي في كوميتيه وزن -67 ك، منة شعبان في وزن +68 ك، علا متولي في وزن -68 ك”.

بينما حصل اللاعب طه طارق على الميدالية البرونزية في وزن +84 ك.

 

وقد قام محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بتقديم الشكر والتهنئة للاعبين مؤكدًا على أنهم بذلوا قصارى جهدهم لرفع العلم المصري وتحقيق المزيد من الميداليات.

 

كما قدم الدهراوي، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على دعمهم المستمر والمتواصل للاتحاد.

 

وأكد رئيس الاتحاد، أن هذه البطولة كانت احتكاك قوي للاعبين من أجل الاستعداد الجيد والتجهيز القوي لمنافسات بطولة العالم بالمجر المقرر إقامتها في شهر أكتوبر المقبل.

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