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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط طفلة من علو في حادث مروع بالشرقية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تعرضت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات لحادث مروع، حيث سقطت من علو بنطاق مركز منيا القمح بالشرقية، نتج عنه إصابتها باشتباه كسر بالجمجمة.

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حادث تصادم يتسبب في إصابة شخصين بالسلام

وسرعان ما تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى  منيا القمح المركزى بوصول"  شيماء م" 9 سنوات مقيمة منيا القمح مصابة باشتباه كسر بالجمجمة.

وتم تقديم الاسعافات الاولية للطفلة شيماء، وتحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعة، وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفلة اثر سقوط من علو تم تحرير محضر بالواقعة.