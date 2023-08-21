أرسنال وكريستال بالاس.. المدفعجية يهزمون النسور في أخر مواجهتين بالدوري الإنجليزي

يلتقي فريق أرسنال أمام كريستال بالاس، مساء اليوم، على ملعب سيلهرست بارك، بالإسبوع الثاني الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

أخر مبارياتين بالدوري الإنجليزي

وأستطاع فريق المدفعجية تحقيق الفوز على نظيره كريستال بالاس، في مباراتي البريميرليج بالموسم الماضي 2022 ـ 2023، حيث نجح أرسنال تحقيق الفوز خارج أرضه بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما غابرييل مارتينيلي و مارك جويهي، فيما أكتسح بالاس فى لقاء الدور الثانى بأربعة أهداف مقابل هدف أحرزهم اللاعبين غابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا، جرانيت تشاكا هدفين.

ويستضيف ملعب سيلهرست بارك مباراة أرسنال ونظيره كريستال بالاس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، فيما تذاع المباراة عبر قناة bein sport premium 1.

تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: رامسديل.

في خط الدفاع: توماس بارتي، ويليام ساليبا، بنيامين وايت، يوريان تيمبر.

في خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

في الهجوم: بوكايو ساكا، نيكتها، جابرييل مارتينيلي.

ويحتل أرسنال المركز الثامن برصيد 3 نقاط في جدول الترتيب، فيما يأتى كريستال بالاس في المركز التاسع بالجدول ترتيب بنفس الرصيد قبل مواجهة اليوم بالدوري الإنجليزي.