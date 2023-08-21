خطأ كارثي يتبعه الكثيرون في أسلوب التغذية يسبب السرطان.. طبيب يحذر

حذر طبيب أمراض جهاز هضمي من خطأ خطير يتبعه البعض في نظامهم الغذائي قد يعزز فرص الإصابة بمرض السرطان.

خطأ فادح يعزز فرص الإصابة بالسرطان

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "نوفوستي" للأنباء، أشار الطبيب إلى أن النظام الغذائي يجب أن يحتوي على الألياف الغذائية التي تقي من الإصابة بسرطان الأمعاء والرئة والبروستاتا.

خطأ فادح يعزز فرص الإصابة بالسرطان

ويضيف الطبيب: "تُمتص البروتينات والدهون والكربوهيدرات بالكامل تقريبا في الأجزاء العليا من الجهاز الهضمي، ولا يبقى في الأمعاء سوى الألياف الغذائية من النباتات"، موضحًا أنه لكي تعمل الأمعاء بصورة طبيعية لا بد من وجود الألياف الغذائية الموجودة في الخضروات فيها.

وحذر الطبيب من أن اللحوم المقلية تُشكل الخطر الأكبر على الأمعاء عندما تؤكل مع كمية قليلة من الخضروات، كما أوصى بضرورة الإمتناع عن الجلوس لفترة طويلة في مكان واحد والتعرض الدائم للإجهاد، تجنبًا للإصابة بمرض السرطان.