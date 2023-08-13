أهم 5 أطعمة لذيذة تحمي من الإصابة بمرض السرطان.. طبيب ينصح بتناولها

أوصى طبيب مختص بضرورة تناول بعض الأطعمة التي قد تكون مضادة للإلتهابات وتساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السرطان، مشيرًا إلى أن الإلتهاب المزمن عامل أساسي وراء الإصابة.

أطعمة تحمي من السرطان

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، قدم الطبيب قائمة بالأطعمة الصحية المضادة للإلتهابات التي قد يساعد تناولها في الوقاية من السرطان والتي نستعرضها إليك فيما يلي:

أطعمة تحمي من السرطان

1- البقوليات

توفر البقوليات تأثيرات مضادة للالتهابات فهي مليئة بالألياف، التي تعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، والذي يلعب دورًا في وظيفة المناعة وتنظيم الالتهابات، بالإضافة إلى احتوائها على البروتينات ومضادات الأكسدة، ويمكننا الحصول عليها من عدة مصادر مثل العدس والحمص والفول، وتضمينها في النظام الغذائي عدة مرات في الأسبوع.

2- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول بما في ذلك EGCG، وهو فئة من المركبات الموجودة بشكل طبيعي في الأطعمة النباتية التي لها خصائص مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تحييد الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة، ومن الممكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي وتحفز الالتهاب.

3- الكركم

يحتوي الكركم على خصائص غذائية مفيدة، بالإضافة إلى مركب نشط يسمى الكركمين والذي له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، لذا من المهم إضافته إلى وجباتك كلما أمكن ذلك لتعزيز النكهة والحصول على التأثيرات الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تضع في اعتبارك أنك بحاجة إلى الفلفل الأسود أو الدهون لتفعيل قوى الكركمين.

4- زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على الدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة، بما في ذلك الأوليوكانثال، التي لها خصائص مضادة للالتهابات.

5- الشوكولاته الداكنة

أثبت البوليفينول الموجود في الشوكولاته الداكنة فعاليته في تعديل مسارات الالتهاب.