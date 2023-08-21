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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيسة المجر تستقبل البابا تواضروس بالقصر الجمهوري ببودابست

كاتلين نوڤاك وتواضروس
كاتلين نوڤاك وتواضروس الثاني

 

استقبلت رئيسة جمهورية المجر كاتلين نوڤاك، بالقصر الجمهوري بالعاصمة المجرية بودابست اليوم الاثنين بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني والوفد المرافق له.

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البابا تواضروس يشارك في احتفالات المجر بعيدها القومي

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البابا تواضروس يبدأ زيارته الرسمية لجمهورية المجر

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمس موسى إبراهيم  في بيان اليوم  الاثنين إن رئيسة المجر أعربت عن شكرها وتقديرها لقداسة البابا لتلبيته دعوة الحكومة المجرية لزيارة المجر في هذا المناسبة الهامة وهي الاحتفال بالعيد القومي للبلاد.

من جانبه عبر البابا تواضروس عن سعادته البالغة بهذه الزيارة وبحفاوة الاستقبال من الجميع في المجر.. مقدمًا الشكر لرئيسة المجر على هذه الدعوة الكريمة، وعلى منح جامعة بازمان بيتر الدكتوراه الفخرية له.

وقدمت رئيسة المجر تعريفًا بالموقع الجغرافي للقصر الجمهوري في بودابست وأنه يقع في منطقة يعتز بها المجريون وهي منطقة نهر الدانوب.

حضر اللقاء السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، وعدد من أعضاء السفارة.

وفي ختام الزيارة سجل قداسة البابا كلمة تذكارية في سجل كبار زوار القصر الجمهوري.

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