رئيسة المجر تستقبل البابا تواضروس بالقصر الجمهوري ببودابست

استقبلت رئيسة جمهورية المجر كاتلين نوڤاك، بالقصر الجمهوري بالعاصمة المجرية بودابست اليوم الاثنين بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني والوفد المرافق له.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمس موسى إبراهيم في بيان اليوم الاثنين إن رئيسة المجر أعربت عن شكرها وتقديرها لقداسة البابا لتلبيته دعوة الحكومة المجرية لزيارة المجر في هذا المناسبة الهامة وهي الاحتفال بالعيد القومي للبلاد.

من جانبه عبر البابا تواضروس عن سعادته البالغة بهذه الزيارة وبحفاوة الاستقبال من الجميع في المجر.. مقدمًا الشكر لرئيسة المجر على هذه الدعوة الكريمة، وعلى منح جامعة بازمان بيتر الدكتوراه الفخرية له.

وقدمت رئيسة المجر تعريفًا بالموقع الجغرافي للقصر الجمهوري في بودابست وأنه يقع في منطقة يعتز بها المجريون وهي منطقة نهر الدانوب.

حضر اللقاء السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، وعدد من أعضاء السفارة.

وفي ختام الزيارة سجل قداسة البابا كلمة تذكارية في سجل كبار زوار القصر الجمهوري.