البابا تواضروس يشارك في احتفالات المجر بعيدها القومي

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، في احتفال العيد القومي لدولة المجر، الذي يوافق ذكرى تأسيسها على يد الملك شتيڤن الملقب بقديس المجر.

بدأ الاحتفال - الذي أقيم في ساحة لاجوس كوسوث بالبرلمان المجري - في الثامنة صباحًا بحضور كاتلين نوڤاك رئيسة جمهورية المجر، وأعضاء الحكومة، وقائد قوات الدفاع المجرية، وممثلو المنظمات الحكومية والعسكرية الأخرى، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والمئات من المهتمين شاركوا في الحفل.

وتضمن الحفل عرضًا عسكريًّا بمصاحبة الموسيقات العسكرية، كما تم رفع العلم المجري، وأدى الضباط الجدد القسم العسكري، وألقى وزير الدفاع كريستوف سزالاي بوبروفينيزكي كلمة، تلاها كلمة رئيسة الجمهورية.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد وصل إلى مطار بودابست فرانز ليست الدولي أمس، في بداية زيارة قداسته للمجر والتي تستغرق أربعة أيام.

وكان في استقبال قداسته لدى وصوله السيد شاميين چولت، نائب رئيس الوزراء المجري، والسفير محمد الشناوي، سفير مصر بالمجر، وأعضاء السفارة المصرية بالمجر، وصاحبا النيافة الأنبا چيوڤاني، أسقف وسط أوروبا، والأنبا جابرييل، أسقف النمسا، والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.

ويتكون الوفد الرسمي المرافق لقداسة البابا أثناء الزيارة من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات الاجتماعية، والأنبا جيوفاني أسقف وسط أوروبا، وتماڤ تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس للراهبات بمصر القديمة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.