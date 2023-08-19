البابا تواضروس يبدأ زيارته الرسمية لجمهورية المجر

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وصل منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلي جمهورية المجر بدعوة رسمية من حكومتها من أجل المشاركة احتفالات العيد القومي للدولة وذكرى قديسها (القديس استيفان).

يعقد قداسة البابا خلال الزيارة، عدة لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين هناك، وقيادات الكنيسة الكاثوليكية.



كما يتم تقديم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، والتي سبقت ومنحت الدرجة ذاتها للمتنيح البابا شنودة الثالث عام ٢٠١١ ، وهي الدرجة التى يتم منحها للشخصيات المُلهمة والمؤثرة في العالم.

يتكون الوفد المرافق لقداسة البابا أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات الاجتماعية، وتماڤ تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

وينضم إلى الوفد في بودابست نيافة الأنبا جيوفاني أسقف وسط أوروبا، والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.