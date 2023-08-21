علموا حفرة 6 أمتار.. التحقيق مع عصابة التنقيب عن الآثار في أطفيح

تباشر جهات التحقيق بالجيزة التحقيق مع 4 أشخاص؛ لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بأطفيح، وإحداث حفرة 6 أمتار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المنزل أمكن ضبط (عدد 4 أشخاص ، مقيمين بدائرة المركز) حال قيامهم بالتنقيب داخل المنزل المُشار إليه ، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 6 أمتر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة ترويج المنشطات المجهولة عبر الفيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من إلقاء القبض على عاطلين ،لقيامهما بالترويج للمنشطات المجهولة عبر الفيس بوك، وعثر بحوزتهما على كميات من المنشطات مجهولة المصدر وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتوالى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تفاصيل الواقعة أكدت معلومات وتحريات مباحث القاهرة بناء بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ،والتي توصلت لوجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يروج القائمين عليها بيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (مندوبين توصيل - مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.. وعُثر بحوزتهما على (1008 كيس منشط – 86 علبة منشط "مختلفة الأنواع" جميعها مجهولة المصدر).

سقوط لصوص المجوهرات وضبط مرتكب سرقة مدرسة بالمعادي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في توجيه حملات أمنية ناجحة لتحقيق الأمن والاستقرار وضبط وملاحقة الخارجين عن القانون ،وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

حيث تمكنت مباحث القاهرة بتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من ضبط لصوص المجوهرات ، وكشف واقعة سرقة أموال من داخل مدرسة بالمعادي ،وجاءت تفاصيل كل واقعة كالتالي :-

في منطقة القاهرة الجديدة تمكن رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بقنا) حال إختبائه بإحدى الشقق السكنية ، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول .

وبمواجهة المتهم إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن وأقر بإرتكاب (11) واقعة سرقة أخرى وإعترف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميليه "سيئ النية" - مقيمان بالشرقية) تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات.

وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالمنيا) ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وبحوزته (مشغولات ذهبية)، وبمواجهته المتهم إعترف بسرقتها من داخل فيلا كائنة بمحافظة الشرقية بأسلوب "التسلق وكسر الشباك".

كما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والكسر" بإستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشــاده ضبط مبلغ مالـى من متحصلات واقعة السرقة وكذا الأداة المُستخدمة فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق .

رصد كمية من المنشطات مجهولة المصدر في القاهرة





تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كميات من المنشطات مجهولة المصدر بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مندوبين توصيل - مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.. وعُثر بحوزتهما على (1008 كيس منشط – 86 علبة منشط "مختلفة الأنواع" جميعها مجهولة المصدر).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

