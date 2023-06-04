معاقبة 3 أشقاء بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنشاه

عاقبت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، المتهمين "ر . ف . ث" عامل، وشقيقيه "ا . ف . ث" عامل، و"ن . ف . ث" عامل، يقيمون بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى بداية عام 2023، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه، تفيد قيام المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في منزلهم.



وعقب تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وتم ضبط أدوات الحفر بحيازتهم .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض التنقيب عن الآثار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.