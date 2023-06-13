إحالة عصابة التنقيب عن الآثار في المطرية للجنايات

أمرت نيابة المطرية، بإحالة 4 أشخاص إلى الجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة المطرية.

كانت تمكنت الداخلية من ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، داخل أحد العقارات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وقرر بتضرره من سكان العقار الملاصق للعقار محل سكنه، لقيامهم بأعمال حفر نتج عنها شروخ بالحوائط بالعقار محل سكنه.

وبالانتقال لمحل البلاغ، فقد أمكن ضبط (4 أشخاص)، وذلك حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 5 أمتار - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

في سياق آخر، قررت النيابة المختصة، حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 3 كيلو حشيش المخدر قبل ترويجها على عملائهم فى نطاق القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كانت قد تلقت إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – هاتفى محمول).

حيث تم ضبط أخر بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – فرد خرطوش "طلقة لذات العيار" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين، فقد أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.