الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس 4 أشخاص تسببوا في وفاة شاب أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

قررت نيابة أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حبس 4 أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامهم بالتسبب في وفاة شاب أثناء التنقيب عن الآثار بناطق مركز أبو حماد.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا بوقوع حادث انهيار حفرة على شاب داخل أحد المنازل بمركز أبو حماد، ما أسفر عن وفاته.

وبالفحص، تبين وقوع الحادث أثناء التنقيب عن الآثار، وبتقنين الإجراءات تم ضبط صاحب المنزل و3 آخرين، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها

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