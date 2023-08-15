ضبط عصابة التنقيب عن الآثار فى الدقهلية

Hلقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية القبض على 12 شخصا وسيدة بقرية السعدية التابعة للمركز وذلك بعد نشوب مشاجرة فيما بينهم لقيام 3 منهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهم وعمل حفرة بعمق 3 أمتار وخشية الطرف الثاني حدوث انهيار لمنزلهم الملاصق لموقع الحفر.



كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من ادارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة بقرية السعدية.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان طرفي المشاجرة كلًا من "إبراهيم.م.إ"، 51 عامًا، حاصل على دبلوم صناعة، و"صبرة.ا.س.أ"، 44 عامًا، و"كريمة.إ.م.إ"، 44 عامًا، ربة منزل، وطرف ثان كلًا من:""محمد.ا.س"، 60 عامًا، فلاح، ونجلتيه "سمر" و"أمينة"، وشقيقه "إبراهيم" وزوجتة "فاطمةء.ص.م"، وزوجة نجل الرابع وتدعى "فاطمة.ا.م.ب"،،ربة منزل،وجميعهم يقيمون بذات القرية.



وبسؤالهم تبادلوا الإتهام فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي على اثر حدوث مشاداة كلامية فيما بينهم لقيام الطرف الأول بالحفر بمنزل المتهم الأول للتنقيب عن الآثار وخشية الطرف الثاني حدوث انهيار لمنزلهم الملاصق له.



وبمعاينة موقع الحفر تبين ان العقار ملك المتهم الأول ومكون من طابق واحد على مساحة 70 مترا ووجود حفرة بإحدى حجرات المنزل بعمق 3أمتار وتم ضبط أدوات الحفر.



وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.