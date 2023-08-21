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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ولي عهد الكويت يتسلم دعوة أمير قطر للمشاركة بافتتاح (إكسبو الدوحة 2023)

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

تسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، الدعوة الموجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر (إكسبو الدوحة 2023 للبستنة) تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، والمزمع إقامته في الثاني من أكتوبر المقبل بمدينة الدوحة.

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وسلم سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود، الرسالة لولي العهد الكويتي، بحضور رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

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