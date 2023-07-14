الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سلطان الجابر: التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مطلبًا رئيسيًا لـ 80 دولة

سلطان الجابر وزير
سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي

قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف "كوب 28"، إن التقليل التدريجي للوقود الأحفوري أمر حتمي ومهم، لكن لا يمكن أن يحدث إلا عندما يزيد العالم من قدرته في مجال الطاقة المتجددة. 

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لا يمكن فصل العالم عن نظام الطاقة الحالي

وأضاف “الجابر” أنه ليس بالإمكان فصل العالم عن نظام الطاقة الحالي قبل أن يتم بناء النظام الجديد، لافتا إلى أن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مطلبًا رئيسيًا من أكثر من 80 دولة.

شركات النفط والغاز لا يُنظر إليها على أنها جزء من الحل

وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى أن شركات النفط والغاز لا يُنظر إليها على أنها جزء من الحل، مؤكدًا أن العالم بحاجة إلى وقف هذا التصور وأنه يجب دعوتهم وإعطاؤهم المسؤولية وأن يخضعوا للمساءلة من خلال ترتيب نظام مراقبة مناسب.

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العالم يتجه لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري واللجوء للطاقة المتجددة
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