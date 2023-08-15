الكويت تعلن رصد متحور كورونا الجديد EG.5 (تطور كبير)

أعلنت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن رصد متحور EG.5 والذي يعد من متحورات فيروس كورونا في البلاد.

متحور EG.5 في الكويت

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الكويتية على “X” موقع تويتر سابقًا، أن ظهور مثل تلك المتحورات أمراً متوقعاً ولا يدعو للقلق، مشددة على ضرورة عدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية.

أثارت أنباء انتشار متحور أوميكرون الجديد EG5 بـ51 دولة القلق والريبة بالشارع المصري، مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور جديد مثير للاهتمام.

ويشار إلى أنه في 5 مايو 2023 أعلنت منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بالكورونا، ومنذ أسبوع تقريبًا أعلنت أن هناك متحورًا جديدًا مثيرًا للاهتمام ولكنه لا يبدو أنه يشكل تهديدًا على الصحة العامة أكثر من غيره من المتحورات.

الأكثر انتشارًا

وأضاف أن الأدلة العالمية تقول أن المتحور أكثر انتشارًا ولكنه ليس أشد ولا يسبب عبء مرضى أكثر على المصابين، مشيرًا إلى أن آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الانتشار لفيروس كورونا خلال آخر 28 يومًا يؤكد انخفاض عدد الحالات المصابة بها.