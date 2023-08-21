حسن عبد الفتاح يكشف سر تفضيله العمل في دول الخليج

كشف الفنان حسن عبد الفتاح خلال استضافته في برنامج "المنسي" على قناة "هي" بالأمس إلى سر تفضيله العمل في دول الخليج ويلقي الإتهام على المخرجين الجدد بسبب خضوعهم لنظام "الشلاليه".

الفنان حسن عبد الفتاح

حسن عبد الفتاح يتجه لدول الخليج.. "الأعمال مجزية"

أوضح حسن عبد الفتاح أنه لا يُعرض عليه أعمال كثيرة في مصر، قائلًا: " نا بحب السفر برا هنا كل فين وفين لما يتعرض عليا حاجة، لكن برا باخد دور وبمثل مع نجوم الوطن العربي من كل بلد، والأعمال مجزية أكتر كدور وفلوس وتعامل جميل والمواعيد مظبوطة، موفرين ليك عربية توديك وتجيبك، أنا بحب السفر جدا مسرح أو مسلسلات أو أفلام وكنت لسه في أبو ظبي صورت مشاهد في فيلم".

وأضاف " عبد الفتاح": " اتطلبت في السعودية ولبنان والأردن وتركيا لأعمال فنية، ولكن أوقات كتير ماحدش بيطلبني في بلدي مصر".

حسن عبد الفتاح يتهم المخرجين بتسببهم لقلة فرص العمل

عبّر الفنان حسن عبد الفتاح عن اتسيائه الشديد بسبب ما يحدث داخل بلده بعد ظهور مخرجين جدد يتبعون نظام "الشله" وهو ما يصعب عليه دخوله في هذا النظام، مما جعله يتجه للتمثيل خارج مصر قائلًا: " المخرجين الجدد الموجودين حاليًا هم السبب في قلة الفرص المتاحة للممثلين، لأن معظمهم بيحبب الشلالية.. كل واحد فيهم يعرف شلة ويبقي هما دول اللي هيشتغلوا معايا.. مكنش في الكلام دا مع مخرجين زمان ".

أحدث أعمال الفنان حسن عبد الفتاح

وشارك الفنان حسن عبد الفتاح في مسلسل " إكس لانس "، حيث عُرض في رمضان السابق،و يضم مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم محمد سعد، شيرين، جيهان خليل، إبرام سمير، سارة درزاوي، حسن عبد الفتاح، مصطفى درويش، حسام داغر، عمر متولي، أحمد فتحي، ويزو، المسلسل تأليف ورشة بلاك هورس، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج ابرام نشأت.

أحداث مسلسل " إكس لانس "

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في إطار كوميدي اجتماعي، ويعتبر أول عمل درامي للفنان محمد سعد بعد غياب طويل عن الدراما، وتكون الأحداث حول الحاج حناوي أو كما يعرف بالإكس لانس، الذي يجد نفسه بالصدفة متورطًا مع عصابة كبيرة في تهريب الآثار بعد أن يصدم أحد الأشخاص بسيارته.