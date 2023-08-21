الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

خادمة وزوجها أمام الجنايات.. سرقة بالإكراه فى مصر الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

أحالت  نيابة مصر الجديدة ،اليوم  كلا من خادمة وزوجها للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مخدومها بالإكراه وتوالت النيابة التحقيق . 

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خادمة وزوجها أمام الجنايات ..بتهمة سرقة مواطن بالإكراه فى مصر الجديدة 

كما كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة، في واقعة القبض على سائق وزوجته بتهمة سرقة مبلغ مالي من شقة مواطن، أن المتهمة تعمل خادمة لدى المجني عليه ونظرا لطبيعة عملها وعلمها باحتفاظه بأموال داخل شقته اتفقت مع زوجها على سرقته. 

وأشارت التحريات إلى قيام المتهمة بفتح باب شقة المجني عليه لدخوله وسرقته، حيث أشهر المتهم سلاح أبيض وهدد به المجني عليه واستولى منه على بطاقة بنكية وأموال وفر هاربا مع زوجته. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، وزوجته لقيامهما بسرقة مبلغ مالي هاتف محمول بطاقة بنكية من مسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، وكذا سحب مبلغ مالي من حساب المجني باستخدام البطاقة المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بارتكاب السرقة.

القبض علي 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالجيزة 

وفي واقعة أخري، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، من القبض على 4 اشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وعقب تقنين الإجراءات ـ بناء على توجيهات  مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزةـ وبإستهداف المنزل أمكن ضبط (عدد 4 أشخاص ، مقيمين بدائرة المركز) حال قيامهم بالتنقيب داخل المنزل المُشار إليه ، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 6 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

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