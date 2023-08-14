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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحالة تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات إلى محكمة الجنايات

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر المحامي لنيابات القاهرة الجديدة الكلية بإحالة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الاتجار بالمخدرات، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة الشروق مع استمرار حبس المتهمين لتحديد جلسة المحاكمة.

وتمكنت حملة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الشروق، التابعة لمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية، حال تواجدهم داخل سيارة ملاكي بدائرة القسم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجرام وجرى اصطحابهم إلى ديوان القسم.

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