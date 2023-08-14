المتهم بإنهاء حياة شقيق صديقه لخلافات مالية أمام الجنايات بروض الفرج

أحالت النيابة العامة بالقاهرة، المتهم بإنهاء حياة شقيق صديقه، بسبب خلافات مالية بينهم بسبب بروض الفرج لمحكمة الجنايات المختصة لمعاقبة.

المتهم بإنهاء حياة شقيق صديقه بسبب خلافات مالية أمام الجنايات بروض الفرج

وفي وقت سابق أدلى المتهم بإنهاء حياة شاب في منطقة روض الفرج بالقاهرة، باعترافات تفصيلية أمام رجال النيابة العامة، معترفا بارتكابه واقعة إنهاء حياة المجني عليه بسبب الخلاف على أموال اقترضها منه شقيق المجني عليه منذ فترة، وماطل في إعادتها له، مما جعله يتشاجر مع شقيقه الضحية.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إنه أقرض شقيق المجني عليه بعض الأموال منذ فترة، بسبب ما بينهما من صداقة طويلة وممتدة، ولم يبدر في ذهنه أن المتهم سيقوم بالمماطلة في رد الأموال التي اقترضها، موضحا أنه طالب صديقه برد الأموال، إلا أن الإجابات دائما تكون أنه سيقوم بردها ولكن ليس حاليا.

وأضاف المتهم، أنه وفي المرة الأخيرة طالب صديقه برد المبلغ حتى لا تنتهي صداقتهما سويا بسبب ذلك الموضوع، إلا أنه أكد بأنه سيرد المبلغ ولكن بعد شهر، فطلبت منه الحضور إلى قعدة بين أصدقائهم للنقاش حول الأمر، والقعدة هذه تشبه الجلسات العرفية للفصل في الأمر بسبب المماطلة المتكررة من الصديق لرد الأموال التي طالت أمد ردها منه.

وأكمل المتهم في أقواله، أنه وفي القعدة أو الجلسة التي عقدت ذكرت أن صديقي طلب الأموال مني فقمت بإعطائها له دون تردد عندما كان بحاجة إليها، وكان الاتفاق على رد الأموال خلال خمسة أشهر، موضحا أنه لديه سلاح أبيض في جيبه ويوم الواقعة ذهبت إلى منزل صديقي لمعاتبته، ورد الأموال.

وتابع المتهم، بعد نزول صديقى من شقته إلى الشارع للحديث معي، دارت بيننا مشادة كلامية تطورت بعدها إلى تشابك بالأيدي، وعلى إثرها نزل شقيق الصديق لكي يفرق بيننا، ولكنه أصيب بضربة سكينة نافذة بمنطقة الصدر ليغمي عليه، ويتسبب ذلك في حديث حالة من النزيف له.

البداية عندما تلقي قسم شرطة روض الفرج إخطارا من أحد المستشفيات بوصول جثة شاب في العقد الثاني من العمر جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر أسفرت عن وفاته.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد الأشخاص بالمنطقة، تطورت إلى تسديد المتهم طعنة نافذة للمجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، فيما أمرت النيابة بحبسه على ذمة القضية.