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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رضوى الشربيني تكشف سر عمل مها الصغير كمذيعة (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير، خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربينى، فى برنامج "هى وبس"، والمذاع على شاشة قناة Cbc، كواليس انضمامها للعمل كمذيعة برامج تلفزيونية، مشيرة إلى أنها جاءت عن طريق الصدفة. 

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وأضافت "الصغير"، خلال اللقاء مع الإعلامية رضوى الشربينى، أنها تعرضت لظروف شخصية صعبة، وكانت تحتاج إلى عمل ومصدر رزق ثابت فى حياتها، فاقترحت عليها المذيعة شيرين عرفة نجلة المخرج الكبير شريف عرفة، العمل معها كمذيعة، لتقاطعها رضوى الشربينى وتسألها عن حلمها بالتقديم التلفزيوني، ولكن مها الصغير نفت رغبتها فى ذلك على الرغم من أنه مجال دراستها. 

جدير بالذكر، أن برنامج "هى وبس"، يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة قناة "cbc سفرة"، على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم موضوعات وقضايا اجتماعية والعلاقات وذات صلة بالموضة والأزياء وكل ما يخص عالم المرأة والجمال.

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