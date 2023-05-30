رضوي الشربيني تتألق باللبني المجسم في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية رضوي الشربيني متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام.

رضوي الشربيني

رضوي الشربيني

رضوي الشربيني تجذب الأنظار في أحدث ظهور

ظهرت رضوي الشربيني بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانا مجسم باللون "اللبني" ، وينتمي إلي قصة الv، صمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بصندل كعب عالي،مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

رضوي الشربيني

رضوي الشربيني تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت رضوي الشربيني تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

من هي رضوي الشربيني

ولدت رضوى الشربيني في "30 سبتمبر 1981" هي إعلامية مصرية، تقدم برنامج "هي وبس" على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017.

قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري «بروباجندا تي في»، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها «هي وبس» الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.

ازدادت شهرة رضوى بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها الحالي "هي وبس"، وتحولها إلى أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في مصر، حيث تلقت آراؤها ردود فعل متباينة. يشيد بها البعض ويراها نموذجا "للمرأة المتحررة القوية" ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من "حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع"، وفي المقابل انتقدها آخرون ووصفوها "بعدوة للرجال"، وردت رضوى على ذلك بقولها أن كلامها هو رد على حالات محددة من التجارب التي تأتيها عبر الاتصالات الهاتفية، ويجب ألا يتم تفسيره كمعاداة للرجال بصفة عامة.

تزوجت رضوى الشربيني وأنجبت ابنتين ثم انفصلت عن زوجها، وقد ذكرت أنها لا تريد خوض علاقة جديدة لتكريس حياتها لطفلتيها. ذكرت رضوى أنها قد تعرضت لمشاكل في الحمل مما سبب تغير وزنها، واضطرارها لترك العمل كمذيعة، والعمل في شركة بترول، ولكنها عادت بعد عدة سنوات إلى تقديم البرامج بسبب عدم رضاها عن نفسها في ذلك الوقت ورغبتها في التغيير، حيث اتخذت قرارا بإنقاص وزنها واتباع نظام غذائي صحي، كما أنها داومت على الذهاب إلى الصالات الرياضية حتى تمكنت من خسارة أكثر من 30 كيلو جرام، رضوى كانت متعلقة بوالدها الراحل حسب قولها، وتعتبر أن "أهم رجل في حياة أي بنت هو أبوها".