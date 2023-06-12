رضوى الشربيني تسحب البساط من الإعلاميات في حفل زفاف نجل خيري رمضان .. صور

خطفت الإعلامية رضوى الشربيني عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها الناعمة التي جعلها حديث رود السوشيال ميديا لتؤكد ان وجودها في حفل زفاف نجل الاعلامى خيرى رمضان، والذى اقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم المجتمع والإعلام والفن ورجال الأعمال لم يمر مرور الكرام.

رضوى الشربيني ولميس الحديدى

وتألقت رضوى الشربيني بإطلالة ساحرة، مزجت بين الأناقة وعكست أنوثتها دون جرأة وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب الجميع، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، لتعكس رشاقة قوامها وشبابها، صمم من قماش فتاتيت السكر مع الساتان باللون الفستقي، الإطلالة من أختيار خبير الموضة سعيد رمزي الذي إبدع في أختيار قصة الفستان المناسب لأظهار أنوثتها، وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.

رضوى الشربيني وخيرى رمضان

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة وراء ظهرها بشكل ناعم بدون تكلف، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على ألوان النود وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس جمال ملامحها بأنامل خبيرة التجميل Mona Esmail.

رضوى الشربيني

وعلقت علي الصور، قائلة: " مبروك لأخويا وعشرة العمر الإعلامي الكبير خيري رمضان فرحته واحتفاله بزفاف ابنه.. ربنا يديم عليك نعمة الفرح يا رب ".

رضوى الشربيني (30 سبتمبر 1981 -) هي إعلامية مصرية، تقدم برنامج «هي وبس» على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017.

رضوى الشربيني

قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج «أنا مصر» في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري «بروباجندا تي في»، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها «هي وبس» الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.

رضوى الشربيني

المسيرة

«هي وبس» والشهرة

ازدادت شهرة رضوى بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها الحالي «هي وبس»، وتحولها إلى أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في مصر، حيث تلقت آراؤها ردود فعل متباينة. يشيد بها البعض ويراها نموذجا «للمرأة المتحررة القوية» ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من «حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع»، وفي المقابل انتقدها آخرون ووصفوها «بعدوة للرجال». وردت رضوى على ذلك بقولها أن كلامها هو رد على حالات محددة من التجارب التي تأتيها عبر الاتصالات الهاتفية، ويجب ألا يتم تفسيره كمعاداة للرجال بصفة عامة.

رضوى الشربيني

حياتها الشخصية

تزوجت رضوى وأنجبت ابنتين ثم انفصلت عن زوجها، وقد ذكرت أنها لا تريد خوض علاقة جديدة لتكريس حياتها لطفلتيها، ذكرت رضوى أنها قد تعرضت لمشاكل في الحمل مما سبب تغير وزنها، واضطرارها لترك العمل كمذيعة، والعمل في شركة بترول، ولكنها عادت بعد عدة سنوات إلى تقديم البرامج بسبب عدم رضاها عن نفسها في ذلك الوقت ورغبتها في التغيير، حيث اتخذت قرارا بإنقاص وزنها واتباع نظام غذائي صحي، كما أنها داومت على الذهاب إلى الصالات الرياضية حتى تمكنت من خسارة أكثر من 30 كيلو جرام. رضوى كانت متعلقة بوالدها الراحل حسب قولها، وتعتبر أن «أهم رجل في حياة أي بنت هو أبوها».