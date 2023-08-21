مشاركة ترامب في مناظرة أولية تثير جدلا بأمريكا.. وهذا ما قاله مستشار الرئيس السابق

قال مستشار ترامب إن الرئيس السابق لا يزال بإمكانه أن يقرر المشاركة في مناظرة أولية لاحقة، على الرغم من منشوره على موقع التواصل الاجتماعي الذي أكد فيه أنه لن يشارك.

وأخبر ترامب عددًا من الحلفاء أنه لا يريد خوض المناظرة في مكتبة ريغان، مكان المناظرة الثانية، واشتكى في محادثات خاصة من أنه لم تتم دعوته مطلقًا للتحدث في المكان، وألقى باللوم جزئيًا على رئيس مجلس الأمناء، فريد رايان، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي في صحيفة واشنطن بوست.

وقبل ساعات من منشور ترامب، أعربت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيل عن أملها في أن يظهر الرئيس السابق دونالد ترامب على منصة المناظرة في ميلووكي هذا الأسبوع.

وقالت مكدانيل خلال ظهور عبر قناة "فوكس نيوز: "مازلت متمسكة بأمل أن يأتي الرئيس ترامب، أعتقد أن من المهم جدا أن يستمع الشعب الأمريكي من جميع المرشحين.

وزارت مكدانيل وديفيد بوسي، الذي يرأس لجنة المناظرة في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، ترامب في بيدمينستر خلال الأسابيع الأخيرة لتشجيعه على المشاركة، وفقا لمستشار ترامب، ولم يكشف ترامب عن خططه خلال الاجتماع.

وشجع رئيس شبكة "فوكس نيوز" جاي والاس والمديرة التنفيذية للشبكة سوزان سكوت ترامب على المشاركة في المناظرة الرئاسية الأولى التي ستستضيفها "فوكس نيوز" في ميلووكي في وقت لاحق من هذا الشهر، في حين لم يلتزم ترامب، الذي كان قد تم اتهامه مساء أمس للمرة الثالثة، بالمشاركة في النقاش

قال مستشار ترامب إن الرئيس السابق لا يزال بإمكانه أن يقرر المشاركة في مناظرة أولية لاحقة، على الرغم من منشوره على موقع التواصل الاجتماعي الذي أكد فيه أنه لن يشارك.

وأخبر ترامب عددًا من الحلفاء أنه لا يريد خوض المناظرة في مكتبة ريغان، مكان المناظرة الثانية، واشتكى في محادثات خاصة من أنه لم تتم دعوته مطلقًا للتحدث في المكان، وألقى باللوم جزئيًا على رئيس مجلس الأمناء، فريد رايان، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي في صحيفة "واشنطن بوست.