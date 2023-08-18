السجن 22 عامًا لامرأة حاولت إنهاء حياة ترامب بالسم (فيديو)

أصدرت محكمة أمريكية، حكما على امرأة فرنسية كندية، حاولت إنهاء حياة الرئيس السابق دونالد ترامب، بالسجن 22 عاما لإرسالها رسائل تهديد تحتوي على مادة الريسين السامة محلية الصنع في سبتمبر 2020 إلى البيت الأبيض.

اعترفت باسكال سيسيل فيرونيك فيرييه، 55 عامًا، بإرسالها السم إلى ترامب في وقت سابق من هذا العام.

ووفقًا لوزارة العدل، فقد أرسلت الرسائل المليئة بالريسين إلى ترامب وثمانية من مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس.

اعتراض الرسالة قبل وصولها إلى ترامب

وجرى اعتراض المغلف الموجه إلى ترامب في سبتمبر 2020 في منشأة فرز البريد بالبيت الأبيض في واشنطن ، حيث أشار موظفو خدمة البريد الأمريكية إلى أنه مشبوه واتصلوا بمكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقًا لشهادة خطية من مكتب التحقيقات الفيدرالي تم تقديمها بعد ذلك مع وثائق الاتهام.

وألقي القبض على فيريير بعد يومين على الحدود الكندية الأمريكية بين بوفالو وفورت إيري، أونتاريو.

وقال ممثلو الادعاء إن اعترفت بأنها صنعت مادة الريسين في مقر إقامتها في كيبيك، كندا، في سبتمبر 2020. الريسين هو سم قاتل مصنوع من حبوب الخروع.